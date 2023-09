Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperverletzung im Inkognito Celle Opfer nicht bekannt

Celle (ots)

In der Nacht von Samstag, den 9.09.2023, auf Sonntag, den 10.9.2023, kam es im Inkognito Celle gegen 2:40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dem männlichen Opfer wurde, während er bereits am Boden lag, gegen den Kopf getreten. Aufgrund dessen habe eine kurzfristige Bewusstlosigkeit vorgelegen. Durch eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat, wurde sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst verständigt. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war das Opfer nicht mehr anwesend - er soll in ein Auto gestiegen und weggefahren worden sein. Das Allgemeine Krankenhaus Celle wurde von dem Opfer nicht aufgesucht.

Die Polizei Celle bittet bzgl. dieses Sachverhalts um folgende Informationen: - Wer kann Hinweise zu dem männlichen Opfer geben? - Wer hat das beschriebene Geschehen beobachtet? - Wer kann Hinweise zu dem Pkw geben, in den das Opfer eingestiegen und fortgefahren ist?

Hinweise bitte telefonisch an:

Polizei Celle/ Tel.: 05141-277-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell