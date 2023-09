Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrer erfasst E-Scooter und verletzt dabei eine Person

Celle (ots)

Hermannsburg - Am heutigen Dienstag (05.09.23) ist es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Billingstraße/Lotharstraße gekommen. Eine 66-jährige Fahrzeugführerin eines VW biegt von der Billingstraße in die Lotharstraße ein und übersieht hierbei einen 43-jährigen Fußgänger, welcher einen E-Scooter schiebt. Die Fahrzeugführerin erfasst den E-Scooter, welcher daraufhin dem Fußgänger aus der Hand geschleudert wird. Hierbei wird der Fußgänger leicht verletzt und der E-Scooter beschädigt. Die Polizei Bergen bittet mögliche Zeugen des Verkehrsunfall sich bei der Polizei in Bergen unter 05051/471660 zu melden.

