Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Klimakleber entfernt - Verkehr fließt

Celle (ots)

Celle - Seit 9:19 Uhr am heutigen Montag fließt der Verkehr rund um den Thaerplatz wieder. Entgegen der ersten Mitteilung, dass es sich um zehn Klimaaktivisten handelt, sind es letztlich neun Personen gewesen. Sieben der neun Klimaktivisten konnten innerhalb kurzer Zeit von der Fahrbahn entfernt werden. Ein weiterer Klimakleber hatte sich zunächst mit der Fahrbahn verklebt und dann weiter mit seinem Sitznachbarn, hier dauerte das Entfernen von der Fahrbahn länger an. Ein weiterer Klimaaktivist hat sich der Art stark mit der Fahrbahn verbunden, dass die freiwillige Feuerwehr diesen, unter zur Hilfenahme eines Meißels, von der Fahrbahn entfernt werden musste. Der städische Bauhof hat sich anschließend um die Reparatur und Reinigung der Fahrbahn gekümmert. Durch den Einsatz ist keine Person verletzt worden. Gegen alle agierenden Personen sind Strafanzeigen wegen Nötigung und wegen Störung der öffentlichen Betriebe eingeleitet worden. Ferner sind gegen alle Personen Strafanzeigen wegen des Verstoß gegen das Versammlungsgesetz gefertigt worden. Noch vor der Klebeaktion hat eine Person aus der Gruppe das Denkmal von Albrecht Thaer am Thaerplatz großflächig mit orangener Farbe beschmiert. Hier ist eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt worden.

