POL-CE: Klimakleber blockieren die Zufahrt auf die B3 in der Innenstadt

Celle (ots)

Celle - Am heutigen 04.09.2023, um etwa 08:00 Uhr, begeben sich insgesamt 10 Personen in den Bereich Thaerplatz. Fünf Personen begeben sich in den Bereich Bahnhofstraße, wovon sich die jeweils die äußeren Personen mit Kleber auf der Fahrbahn festkleben. Weitere fünf Personen begeben sich zum Thaerplatz. Auch hier kleben sich die außensitzenden Personen fest. Der Verkehrsfluss zur Hauptverkehrszeit ist dadurch deutlich beeinträchtigt. Bis 08:40 sind vier Personen von der Fahrbahn im Bereich Thaerplatz entfernt. Eine Person muss mit Spezialgerät entfernt werden. Der Verkehr wird an der Person vorbeigeführt. Im Bereich Bahnhofstraße ist weiterhin eine Person mit der Fahrbahn verbunden und eine weitere Person mit der auf der Fahrbahn klebenden Person verbunden. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet.

