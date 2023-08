Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Selbstbehauptungstraining für Frauen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Celle - Unter dem Motto "Mut zur Gegenwehr - Selbstbehauptung beginnt im Kopf" finden auch in diesem Jahr wieder fünf Kurse hier bei der Polizei Celle in der Jägerstraße 1 statt. Jeder Kurs ist in vier aufeinander aufbauende Abende gegliedert, welche jeweils in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr stattfinden. Die Kurse richten sich an Frauen ab 18 Jahren. Die Gruppen sind für maximal 16 Teilnehmerinnen ausgelegt. Sollten sie bereits physisch und oder psychisch als Frau mit Gewalt in Kontakt gekommen sein und hätten sich gewünscht in der Situation besser reagieren zu können, dann ist dieser Kurs der richtige für sie. Hier sollen sie lernen ihr Selbstvertrauen zu stärken und verbale Abgrenzungen, sowie Ängste abzubauen. Gleichwohl sollen sie sowohl im Alltag als auch in gefährlichen Situationen lernen ihre eigenen Grenzen zu erkennen und zu setzen. Im Kurs werden sie hier Strategien erarbeiten und ausprobieren. Neben zwei theoretischen Abenden, wird es auch zwei Abende mit praktischen Übungen geben. Der erste Kurs beginnt am 18.10.23. Der zweite Kurs wird am 15.11.23, der dritte Kurs am 11.01.23, der vierte Kurs am 08.02.23 und der fünfte Kurs wird am 28.02.23 beginnen. Für den jeweiligen Kurs wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben, welcher bei Kursbeginn fällig ist. Anmeldungen ausschließlich per E-Mail an: postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell