Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kontaktbeamtin und Ortsbürgermeisterin laden zur Bürgersprechstunde

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Celle/Heese - Am kommenden Freitag (08.09.23), in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr, laden Frau Kämpfert als Ortsbürgermeisterin und unsere Kontaktbeamtin POK'in Anja Heins zur Bürgersprechstunde auf dem Heeseplatz ein. Anzutreffen sind sie dort am "Mittendrin" und freuen sich über regen Besuch. Wenn Ihnen also etwas auf dem Herzen liegt, zögern sie nicht und besuchen sie sie am Heeseplatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell