Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte raubten Bargeld und Zigaretten - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Freudenberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.03.2023) ist es auf der A 45 gegen 02:00 Uhr zu einem Raubdelikt auf der Raststätte Siegerland Ost an der dortigen Tankstelle in Freudenberg gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach sind zwei schwarz gekleidete, maskierte Männer in den Verkaufsraum der Tankstelle getreten. Ein Täter führte eine blaue und eine dunkle Tüte mit sich. Der andere Täter hielt eine schwarze Schreckschusswaffe in seiner Hand und schoss damit einmal in die Luft. Beide Männer gingen hinter die Verkaufstheke in den Kassenbereich, bevor zwei weitere Schüsse folgten. Einer von ihnen forderte die Herausgabe von Bargeld und bedrohte den Mitarbeiter. Im Anschluss öffneten die Täter das Münzfach und entwendeten eine unbekannte Summe Bargeld. Außerdem klauten die Männer Zigaretten.

Die Unbekannten flüchteten anschließend in einer dunklen Limousine von der Raststätte. Diese wurde durch einen dritten Täter, der als Fahrer fungierte, geführt.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Tatabend oder in der Nacht im Bereich der Autobahnraststätte Siegerland-Ost waren und Angaben zu einer dunklen Limousine oder verdächtigen Personen machen können, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

