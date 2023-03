Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jähriger überrascht Einbrecher - Drei Unbekannte konnten flüchten #polsiwi

Siegen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.03.2023) ist es gegen 04:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienahaus in der Friedrichstraße in Siegen gekommen.

Ein 27-jähriger Anwohner überraschte drei unbekannte Männer, als dieser nach Hause kam. Bei Eintreffen des jungen Mannes flüchteten die Tatverdächtigen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. In dieser durchwühlten sie ein Zimmer.

Der 27- Jährige kann die Männer wie folgt beschreiben: -männlich -alle 20-30 Jahre -einer vom Phänotyp her afrikanisch -alle trugen dunkle Hoodies und Rucksäcke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den drei flüchtigen Männern nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell