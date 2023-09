Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gemeinsame Erklärung der StA Lüneburg; Zweigstelle Celle, StA Stralsund und der Polizei Celle nach Festnahme von vier ausländischen Staatsbürgern nach PKW Diebstahl

Celle (ots)

Bereits in der Nacht vom 07.09.23 auf den 08.09.23 ist es gegen 00:30 Uhr zu einem PKW Diebstahl in Lachendorf gekommen. Aufgrund von Ermittlungen erhielt die Polizei Celle Kenntnis über die späteren Tatverdächtigen. Die Polizei Braunschweig ist hier ebenfalls hinzugezogen worden. Einem Hinweis auf einen PKW Kia mit ausländischem Kennzeichen folgend, wurde dieser in der Folge kontrolliert und die drei männlichen Insassen sind vorläufig festgenommen worden. Den Braunschweiger Kollegen ist im Rahmen der Fahndung ein weißer Audi im Bereich Wienhausen aufgefallen. Auf Anhaltesignal beschleunigte der Fahrzeugführer und entzog sich der Kontrolle. Schließlich konnte das Fahrzeug im Ortsteil Offensen angetroffen werden. Der Fahrzeugführer ist zu Fuß geflüchtet und konnte trotz Einsatz des Polizeihubschraubers nicht aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass der Audi kurz zuvor entwendet worden ist. Bei der Suche nach der flüchtigen Person sind vier Signalschüsse abgegeben worden. Zur Mittagszeit hat dann eine männliche Person in ausländischer Sprache im Ort Offensen darum gebeten ihn zu seiner Arbeitsstätte zu bringen. Da die Nachbarschaft ob der Umstände in der Nacht sensibilisiert gewesen ist, wurde die Polizei hinzugezogen. Eine Kontrolle hat sodann ergeben, dass es sich um die bis dahin flüchtige Person handelte. Alle Personen sind noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt worden und Untersuchungshaft ist angeordnet worden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Sollte es weitere Personen geben, welche sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden sie gebeten sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0 zu wenden.

