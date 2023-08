POL-PPWP: Verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer

Hochspeyer (ots) - Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:53 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Nelkenstraße ein Mountainbike. Dieses war auf einem Fahrradträger gesichert. Durch den Täter wurden die Halterungen durchgeschnitten und das Mountainbike entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu ...

