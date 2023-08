POL-PPWP: Mehrere verkehrsuntüchtige Verkehrsteilnehmer

Hochspeyer (ots) - Am Freitag, 04.08.2023, gegen 21:35 Uhr ereignete sich in der Kirchstraße eine Sachbeschädigung an einem dortigen Verkehrsschild. Vermutlich drei Jugendliche wurden beobachtet, wie diese an einem Schild sich zu schaffen machten. Die Jugendlichen konnten nicht mehr festgestellt werden. Das Verkehrsschild blieb unbeschädigt, lediglich das Verbindungsstück wurde beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

