Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus PKW

Otterbach (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, 03.08.2023, 17:00 Uhr bis Freitag, 04.08.2023, 08:30 Uhr ereignete sich An der alten Kirche ein Diebstahl aus einem dort geparkten PKW. Bisher unbekannter Täter entwendete aus dem unverschlossenen PKW eine geringe Summe Bargeld. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell