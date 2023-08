Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 05.08.2023, gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Holtzendorfstraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 33-jähriger Mann hatte seinen PKW ordnungsgemäß geparkt und diesen verlassen. Ein 19-jähriger Heranwachsender parkte mit seinem PKW aus der gegenüberliegenden Parkreihe aus und touchierte den PKW des 33-jährigen Mannes. Hiernach entfernte der Heranwachsende sich, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtenden PKW notiert und der Fahrer festgestellt.

Ebenfalls am Samstag, 05.08.2023, gegen 18:18 Uhr ereignete sich in der Augustastraße ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Straße in Richtung Fabrikstraße. Er streifte im Vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hiernach entfernte der Mann sich, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen wurde das Kennzeichen des flüchtenden PKW notiert und der Fahrer festgestellt.|wey

