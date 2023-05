Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 19 Jahre nach der Tat - Bundespolizei fasst mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger

Frankfurt/Main (ots)

Zwischen 2004 und 2005 soll er Fluggesellschaften mit gefälschten Kreditkarten um mehrere tausend Euro betrogen haben, nun fasste die Bundespolizei den Kanadier bei einem Zwischenstopp in Frankfurt. Er war auf dem Weg von Toronto nach Kinshasa, als die Handschellen am 16. Mai am Flughafen klickten. Seit Dezember 2005 suchte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Frankfurt mit Haftbefehl nach dem 58-Jährigen, der sich damals mit einem Komplizen als Tourist in Deutschland aufgehalten haben soll. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nutzten sie gefälschte Schecks und Kreditkarten, um Flüge zu buchen und Bordeinkäufe zu tätigen. Bei der Festnahme des zweiten Täters im Jahr 2005 fand die Polizei gefälschte Schecks über insgesamt 2,8 Millionen Euro. Bundespolizisten führten den Mann dem Haftrichter vor.

