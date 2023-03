POL-EL: Lathen - Mercedes beschädigt

Neuenhaus (ots) - Zwischen Freitag und Montag haben bislang unbekannte Täter einen grauen Opel Insignia vom Hof eines Autohauses an der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus entwendet. Zudem entwendeten sie die Kennzeichen "NOH-OH 70" von einem weiteren Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

