POL-BO: Gegenstand von Autobahnbrücke geworfen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Kripo Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Bochum-Hamme. Laut Zeugenangaben hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch, 13. Juli, auf Donnerstag, 14. Juli, gegen 0.05 Uhr in einem Pkw im Bereich der Feldsieper Straße bei offener Tür sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend entfernte er sich mit einem hellblauen Fahrzeug von der ...

mehr