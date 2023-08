Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Auf Reifen abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Die Reifen und Felgen zweier in der Robert-Bosch-Straße abgestellter Fahrzeuge hatten Kriminelle zwischen 16.10 Uhr am Montag (31.7.) und 7.30 am Dienstag (1.8.) im Visier.

Nach derzeitigem Kenntnisstand näherten sich die Kriminellen einem grauen Chevrolet und einem weißen Mercedes aus unbekannter Richtung. Am Tatort angekommen, entwendeten sie die Reifen mit den dazugehörigen Felgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt zu melden.

