Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen; Sachbeschädigung; Verkehrsunfälle; Vom Fahrrad gestürzt; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Polizeibeamte angegriffen

Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein 31-Jähriger nach einem Vorfall am frühen Mittwochmorgen in der Esslinger Pliensauvorstadt verantworten. Kurz vor zwei Uhr war die Polizei in die Parkstraße gerufen worden, nachdem dort ein zunächst Unbekannter unberechtigt ins Treppenhaus des Mehrfamiliengebäudes eingedrungen war, dort lärmte und die Bewohner bedrohte. Bis zum Eintreffen der Streifenwagen hatte der Mann das Gebäude bereits in zunächst unbekannte Richtung verlassen. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-Jährige unweit entfernt angetroffen werden. Dabei wiedersetzte er sich der Kontrolle nicht nur massiv, sondern griff die Polizeibeamten mit Faustschlägen und Kopfstößen an, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste, bevor der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden konnten. Dabei wurden er und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war aber nicht notwendig. Der 31-Jährige wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert. (cw)

Deizisau (ES): Sachbeschädigung in Bushaltestelle

Ein brennender Mülleimer in einer Bushaltestelle in der Plochinger Straße hat am Dienstagnachmittag für Aufregung gesorgt. Der Polizei und der Feuerwehr, die sich mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten vor Ort befand, war gegen 16.50 Uhr ein brennender Mülleimer gemeldet worden. Das Feuer konnte daraufhin durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Weiterhin wurde eine eingeschlagene Scheibe an einem nahegelegenen Fahrplan festgestellt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Verkehrsunfall in Musberg

Zwei Autofahrerinnen sind am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Musberg verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine Seniorin mit einem Ford von der Filderstraße in die Büsnauer Straße ein, worauf es zur Kollision mit dem dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten Renault einer 30-Jährigen kam. Beim Zusammenstoß wurden beide Frauen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die nach der Kollision nicht mehr fahrtauglichen Pkw, an denen jeweils ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbruch in Stetten

In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße ist am Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 13.50 Uhr und 20.20 Uhr hebelte der Unbekannte eine Terrassentüre zur Wohnung auf und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Wernau (ES): Mit Baum kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein 70 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Kreisverkehr Kirchheimer- / Max-Eyth-Straße. Der Mann befuhr gegen 19.15 Uhr mit seinem Peugeot 206 die Kirchheimer Straße stadteinwärts, als er im Kreisverkehr mit der Max-Eyth-Straße aus unbekannter Ursache geradeaus fuhr und mit einem dort eingepflanzten Baum kollidierte. Am Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für den 70-Jährigen wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Er musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem heftigen Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der Rottenburger Osttangente erlitten. Der 20-Jährige war gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrzeug von der L 370 herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Eisenbahn-Unterführung bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war und schob den VW Passat eines 53 Jahre alten Mannes auf den VW Tiguan eines 67-Jährigen. Der Unfallverursacher musste im Anschluss vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Kind von Fahrrad gestürzt

Ein Kind musste am Dienstagnachmittag nach dem Sturz von seinem Fahrrad in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 13-Jährige befuhr kurz vor 16 Uhr die Schwabstraße in Onstmettingen. Vermutlich aufgrund eines Bremsfehlers stürzte der Junge von seinem Rad und verletzte sich beim Sturz auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (ms)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 30-Jähriger am Dienstagabend im Kreisverkehr L 410 / Im Nasswasen / B 32 / Auffahrt B 27 verursacht hat. Der Mann war kurz nach 21 Uhr mit seinem Hyundai auf der Landessstraße aus Richtung Rangendingen kommend unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein, um ihn geradeaus in Richtung B32 wieder zu verlassen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Nachfolgend kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrszeichen bevor sein Hyundai entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Auto, dessen Reifen zudem keine ausreichende Profiltiefe aufwiesen, war so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Summe der Schäden an den überfahrenen Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt. Ob der 30-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen. (cw)

