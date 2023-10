Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Esslingen (ES): Polizeieinsatz an Schule

Reutlingen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz an der Esslinger Innenstadtschule ist es am Mittwochmorgen, kurz vor sieben Uhr, gekommen. Unter den Schülern hatte sich eine Nachricht verbreitet, in der vor einem Schulbesuch am heutigen Tag gewarnt wurde, weil ein Schüler Drohungen ausgestoßen habe und angeblich etwas Schlimmes plane. Der Vater einer Schülerin hatte gegen 6.50 Uhr die Polizei alarmiert. Die Polizei zeigte sofort an der Schule offen Präsenz, vorsorglich in entsprechender Schutzausstattung. Parallel hierzu erfolgten Ermittlungen zur Person des jugendlichen Verdächtigen und dessen unverzügliche, vorläufige Festnahme an seiner Wohnanschrift. Darauf konnten die polizeilichen Maßnahmen an der Schule beendet werden. Der Unterricht fand statt.

Den Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zufolge hatte der Jugendliche tags zuvor in der Schule Äußerungen mit bedrohlichem Inhalt gemacht. Von Seiten der Schule waren intern bereits entsprechende Maßnahmen getroffen worden. Hinweise auf eine Ernsthaftigkeit der Äußerungen hatten sich dabei auch nach der Einbindung von entsprechenden Facheinrichtungen nicht ergeben. Der Jugendliche wurde wegen seines Verhaltens von Seiten der Schulleitung vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten ermittelt. (ak)

