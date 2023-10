Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Supermarkt

Schwerin (ots)

Nachdem es in der letzten Nacht zu einem Einbruch in einem Supermarkt in der Karl-Kleinschmidt-Straße kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Die bisher unbekannten Täter drangen gegen 23:00 Uhr in das Lebensmittelgeschäft in Schwerin Krebsförden über ein Fenster ein und entwendeten eine Vielzahl an Tabakwaren. Der genaue Stehlschaden wird im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens näher beleuchtet, zudem werden sich die Kriminalbeamten den gesicherten Spuren widmen. Die Polizei bitte nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib der Tabakwaren geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter 0385/5180-2224, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell