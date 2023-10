Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ergänzung zu einer Pressemitteilung von heute, 19.10.2023

11.22 Uhr

Reutlingen (ots)

Beim nachfolgenden Artikel zu einem Verkehrsunfall in Albstadt-Ebingen fehlte die Telefonnummer für Zeugenhinweise. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachstehende, ergänzte Version zu verwenden.

Albstadt (ZAK): Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Ebingen verletzt (Zeugenaufruf)

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ebingen erlitten. Kurz vor 19 Uhr war ein 35 Jahre alter Mann mit einem VW Golf auf der Gartenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 65-Jährige, die die Straße auf dem dortigen Überweg queren wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde die Frau auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei Balingen zu melden. (mr)

