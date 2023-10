Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall auf L 1208

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Tödlicher Verkehrsunfall auf L 1208 (Zeugenaufruf)

Auf der L 1208 hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Frau verlor dabei ihr Leben. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war gegen 13.30 Uhr eine 62 Jahre alte Mercedes-Lenkerin auf der Landesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Bebenhausen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Iveco-Lkw eines 64-Jährigen. Der Laster stieß anschließend noch mit einem dem Mercedes nachfolgenden Audi zusammen, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Die 62-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer, der im Führerhaus eingeklemmt und nach aktuellen Erkenntnissen leicht verletzt wurde, musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des Audi war unverletzt geblieben. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den drei Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Bei der Bergung des Lkw kam ein Kran zum Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei angefordert. Die unmittelbar nach dem Verkehrsunfall eingerichtete Vollsperrung der L 1208 wird vermutlich bis 18.00 Uhr andauern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

