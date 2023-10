Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrug vereitelt; körperliche Auseinandersetzung; Brand; Versuchter Einbruch

Vorfahrt missachtet

Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Heerstraße / Neckartenzlinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Heerstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Neckartenzlinger Straße einbiegen. Dabei missachte sie die Vorfahrt einer 46-jährigen Pedelec-Fahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Die Radlerin stürzte, wobei sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 650 Euro geschätzt. (ag)

Reutlingen (RT): Beim Einfahren nicht aufgepasst

Leicht verletzt wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Föhrstraße ereignet hat. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 29-Jährige mit ihrem VW Polo vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in die Föhrstraße einfahren. Dabei übersah sie einen 56-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf der Storlachstraße in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 200 Euro geschätzt. (ag)

Reutlingen (RT): Körperliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen in der Sickenhäuser Straße. Dort war es gegen 0.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27- und einem 43-Jährigen gekommen. Hierbei wurde der 43 Jahre alte Mann wohl mit einem Messer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen des Vorfalls zwischen den beiden Bekannten aufgenommen. (jp)

Altbach (ES): Haus hielt Einbrecher stand / Hinweis auf Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

Am Einbruchschutz eines Wohnhauses ist ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Donnerstags gescheitert. Der Unbekannte wollte in der Zeit von 6.45 Uhr bis 21.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus am Ortsrand von Altbach einbrechen. Da in das Gebäude bereits vor mehreren Jahren schon mal eingebrochen wurde, hatten die Besitzer die Fenster und die Terrassentür mit entsprechenden Sicherungen versehen. Dem Täter gelang es weder die Fenster aufzuhebeln noch die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, so dass er nicht in das Gebäude gelangte und lediglich Sachschaden anrichtete.

Infos zum Thema Diebstahls- und Einbruchschutz finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Zudem steht Ihnen die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Reutlingen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Auf Wunsch kommt der Berater zu Ihnen nach Hause, um Ihnen vor Ort Vorschläge zu unterbreiten, wie Sie ihr Haus oder Ihre Wohnung wirksam und sinnvoll sichern können. Sämtliche Beratungen sind kostenlos. Sie erreichen die Geschäftsstelle der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 07121/942-1202 oder per Email unter reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de. (ms)

Filderstadt (ES): Ausgebrochene Pferde hielten Polizei auf Trab

Eine ausgebrochene Pferdeherde hat am Donnerstagabend die Polizei auf Trab gehalten. Kurz nach 19.30 Uhr ging die erste Meldung über Notruf ein, dass ein freilaufendes Tier auf der B 312 am Ortsrand von Bernhausen unterwegs sei. Kurz darauf gingen weitere Anrufe ein, dass Pferde auf der Bundesstraße zwischen Bernhausen und Bonlanden herumspringen. Bevor die ausgerückten Streifenwagenbesatzungen die Straße sperren konnten, kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem der ausgebrochenen Tiere. Ein 73-jähriger Citroen-Lenker kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit einem der Pferde. Hierbei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zusammen mit der Besitzerin gelang es im Anschluss sieben ausgebrochene Tiere nach und nach einzufangen und zurückzubringen. An der Suche war zeitweise ein Polizeihubschrauber beteiligt. Ersten Erkenntnissen nach waren alle Tiere glücklicherweise bei ihrem nächtlichen Ausflug unverletzt geblieben. Warum sie aus ihrer Koppel ausgebrochen sind und den Zaun niederdrückten, ist bislang unbekannt. Gegen 21 Uhr befanden sich alle Pferde in ihrem Stall und die Sperrung konnte aufgehoben werden. (ms)

Nürtingen (ES) - Stuttgart (S): Polizei vereitelt Betrug

Im letzten Moment ist es der Polizei am Donnerstagabend gelungen, einen Betrug zu verhindern und eine Seniorin vor dem Verlust von Bargeld und Schmuck zu bewahren. Die über 80 Jahre alte Frau aus Nürtingen war gegen 18 Uhr ins Visier von Telefonbetrügern geraten, die sie mit der bekannten Masche des Schockanrufs um ihr Erspartes bringen wollten. Die Kriminellen behaupteten, ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten verursacht. Zur Abwendung einer Inhaftierung sei die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Der Anrufer versetzte die Seniorin in Angst und Schrecken, sodass sie sich mit Bargeld und Schmuck wie befohlen auf den Weg nach Stuttgart machte. Angehörige hatten mittlerweile mitbekommen, dass die Frau mit ihrem Auto weggefahren war und die Polizei verständigt. Einem Beamten gelang es schließlich nach dutzenden Versuchen, die Frau auf ihrem Handy zu erreichen, als sie einen Parkplatz in der Landeshauptstadt ansteuerte. Sofort verständigte Kollegen in Stuttgart trafen die Seniorin glücklicherweise noch rechtzeitig an, bevor sie ihre Wertsachen an einen Täter übergeben konnte. (ms)

Nachtrag zur bereits am Mittwoch (18.10.2023) um 16:25 Uhr versendeten Pressemitteilung "Senior angegangen". Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Hintergründe des Vorfalls unklar sind und es zu keinem Streit im Vorfeld gekommen war.

Bitte diese Version verwenden:

Wendlingen (ES): Von Unbekannten angegangen (Zeugenaufruf)

Zu einem Vorfall am Mittwochvormittag in der Blumenstraße sucht der Polizeiposten Wendlingen noch immer Zeugen. Dort wurde ein 72-Jähriger gegen 10.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache von zwei unbekannten, 35 bis 45 Jahre alten Männern mit schlanker Statur in seine Wohnung gestoßen und dort geschlagen. Nachdem eine 49-jährige in der Wohnung befindliche Zeugin die Auseinandersetzung wahrgenommen hatte, wurde sie in ein Zimmer gedrängt. Nach aktuellem Ermittlungsstand flüchteten die Täter im Anschluss ohne etwas zu stehlen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief ergebnislos. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07024/92099-0 Hinweise zu den beiden Männern entgegen, wobei einer zur Tatzeit ein grünes Sweatshirt und eine gleichfarbige Jogginghose und der andere eine schwarze Jacke sowie eine Brille trug. Einer der Täter soll italienisch gesprochen haben. (jp)

Nürtingen (ES): Auto rollt davon

Eine nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in der Robert-Bosch-Straße ereignet hat. Ein 51-Jähriger tankte seinen Audi A6 gegen 19.55 Uhr an der dortigen Tankstelle. Während er seine Rechnung bezahlte, machte sich der Pkw selbstständig und rollte auf die Fahrbahn der naheliegenden Südumfahrung. Dort krachte der Audi in den Seat Exeo der 23-jährigen Frau, wodurch deren Pkw auf die Gegenfahrspur und gegen die dortige Leitplanke abgewiesen wurde. Die 23-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jp)

Kirchheim (ES): Kollision beim Einbiegen

Zur Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagnachmittag auf der K 1205 zwischen Ötlingen und Notzingen gekommen. Kurz nach 15 Uhr wollte eine von einem Golfplatz herkommende, 53 Jahre alte Jeep-Lenkerin auf die Kreisstraße einbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem von links heranfahrenden und bevorrechtigten Dacia einer 40-Jährigen, die in Richtung Ötlingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die Dacia-Lenkerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Den Sachschaden an den beiden Autos beziffert die Polizei jeweils mit circa 10.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Kind bei Unfall verletzt

Augenscheinlich leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine Zehnjährige mit ihrem Fahrrad auf der Fürststraße hinter einem BMW und kollidierte mit dessen Heck, als der Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Das Mädchen wurde von einem Angehörigen im Anschluss zum Arzt gebracht. Am Pkw waren keine sichtbaren Schäden entstanden. (mr)

Tübingen (TÜ): Brennender Müllcontainer

Ein brennender Müllcontainer hat am Donnerstagabend für Aufregung im Luise-Wetzel-Weg gesorgt. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte ausgerückt, nachdem eine in Flammen stehende Mülltonne auf dem dortigen Parkplatz gemeldet worden war. Die eingesetzte Streifenbesatzung versuchte den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, bevor die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort kam und das Feuer unter Kontrolle brachte. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Unachtsamkeit und ein Fahrfehler sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Hauptstraße zugetragen hat. Eine 68-jährige VW Golf-Lenkerin befuhr die Ortsdurchfahrt gegen 13.45 Uhr in Richtung Gauselfingen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie in den VW ID.4 einer entgegenkommenden 53 Jahre alten Frau, welcher daraufhin gegen einen ordnungsgemäß geparkten Kia Rio gedrückt wurde. Der VW ID.4 prallte im Anschluss gegen das Schaufenster eines Wohnhauses und kam dort zum Stehen. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch vor Ort entlassen werden. Die Feuerwehr befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. Die VW waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf etwa 45.000 Euro geschätzt. (jp)

