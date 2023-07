POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall auf der B36

Karlsruhe (ots) - Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Beethovenstraße in Malsch. Gegen 08.20 Uhr wollte ein 67-jähriger Autofahrer von der Beethovenstraße in die Sulzbacher Straße einbiegen und übersah hierbei offenbar einen entgegenkommenden 53-Jährigen auf einem Motorroller. Bei einer Kollision der beiden Fahrzeuge kollidierte der Roller anschließend mit ...

mehr