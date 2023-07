POL-KA: (KA) Malsch - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) - Bei Dacharbeiten stürzte ein 35-jähriger Arbeiter am Mittwochmittag mehrere Meter in die Tiefe und verstarb in der Folge an seinen Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte der 35-Jährige gegen 12:10 Uhr im Zuge von Sanierungsarbeiten gemeinsam mit weiteren Arbeitern Dielen auf dem Dach einer Lagerhalle in der Pfannkuchstraße aus. Aus ...

