Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Schlägerei mit einer schwer verletzten Person - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr kam es auf dem Saarburger Ring in einer Wohnungsunterkunft zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Nachdem die Polizei durch die Sicherheitskräfte informiert wurde und vor Ort kam, hatte sich die Personengruppe bereits aufgelöst und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten zunächst keine der Beteiligten feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Ermittlungen vor Ort kam es zwischen zwei Personengruppen zu einem verbalen Disput, der in körperliche Auseinandersetzungen endete, wobei die Personen auch mit diversen umherstehende Gegenstände wie Möbelteilen und anderen agierten. Durch die Auseinandersetzungen wurden fünf Personen verletzt, davon vier leicht, die nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht wurden. Alle vier konnten zwischenzeitlich wieder entlassen werden. Ein 23-Jähriger wurde schwer am Auge verletzt und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen zur medizinischen Notfallversorgung in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Um einer möglichen Nachfolgeauseinandersetzung der Personengruppen entgegenzuwirken, wurden neun der beteiligten Personen durch die Stadt Mannheim in anderen Unterkünften untergebracht.

Das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und den bislang unbekannten Tätern, aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell