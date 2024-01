Polizei Wuppertal

POL-W: W- 240101 - Flüchtender Peugeot Fahrer hinterlässt nach Verkehrsunfall drei Verletzte

Wuppertal (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem blauen Peugeot 106 am 01.01.2024, gegen 00:07 Uhr, die Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal in Fahrtrichtung Elberfeld. In Höhe der Hausnummer 321 kam es zur Kollision mit einem männlichen, 44-jährigen Passanten, der vom südlich gelegenen Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten war. Im weiteren Verlauf kam der unbekannte Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte auf dem Parkstreifen eine dort stehende 44-jährige Frau und ein 15-jähriges Mädchen. Der 44-Jährige wurde durch die Kollision schwerstverletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden anderen Unfallopfer verblieben ebenfalls stationär im Krankenhaus. Nach dem Unfall flüchtete der Pkw-Führer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde in einer nahegelegenen Seitenstraße verlassen aufgefunden und sichergestellt. Der Halter konnte festgestellt werden, während die Ermittlungen zum Fahrer noch andauern.

