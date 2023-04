Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/ Haltern am See: Einbruchdiebstähle

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Wulfener Markt sind unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in ein Geschäft eingebrochen. Vermutlich gegen 1.45 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Imbis an der Borkener Straße ein. Sie hebelten eine Fenster auf, stiegen ein und öffneten die Kasse. Mit etwas Bargeld flüchteten die Täter von dort. Bisher blieben sie unerkannt.

Haltern am See

Auf der Mühlenstraße wurde in ein Eiscafé eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kamen vermutlich in der Nacht auf Dienstag, hebelten ein Fenster auf und erbeuteten Bargeld aus einer Wechselgeldkasse. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Einbruch gegen 4 Uhr. Wer - vor allem zu dieser Zeit - Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell