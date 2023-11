Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann greift zwei Personen an

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am gestrigen Mittwoch fand ein größerer Polizeieinsatz im Bereich der Hirblinger Straße statt. Ein Mann ging dabei auf zwei andere Personen los und verletzte beide. Die Polizei nahm den Mann auf seiner Flucht fest. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Hirblinger Straße informiert. Ein 38-Jähriger geriet in einem Wohnhaus mit zwei anderen Anwohnern in Streit und ging schließlich auf beide los. Dabei verletzte er einen 46-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels. Ein 23-Jähriger wurde durch Schläge im Kopfbereich verletzt. Nachdem der 38-Jährige offenbar die Smartphones der beiden Männer an sich nahm, flüchtete er. Die Polizei fahndete nach der Mitteilung umgehend mit zahlreichen Streifen nach dem 38-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen den Mann im Bereich der Wertinger Straße bereits nach wenigen Minuten fest. Bei der Überprüfung des 38-Jährigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass er wegen eines anderen Delikts mit Haftbefehl gesucht wird. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg wegen des Verdachts eines Raubdelikts sowie wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell