Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe brechen in Gaststätte ein

Kühlungsborn (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag (19.03.23 auf den 20.03.23) in eine Gaststätte in der Strandstraße in Kühlungsborn ein. Dabei hebelten die Täter eine dortige Nebeneingangstür auf und entwendeten laut ersten Ermittlungen circa 1600 Euro aus einem Tresor. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren vor Ort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell