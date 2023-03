Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Schwerer Verkehrsunfall in Kühlungsborn - Transporter erfasst Fußgänger und fährt anschließend in Hauswand

Kühlungsborn (ots)

Gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Kühlungsborn ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse fünf Personen zumindest leicht verletzt wurden.

Der 55-jährige Fahrer eines Transporters war von der Ostseeallee kommend in Richtung der Rudolf-Breitscheid-Straße gefahren, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über dessen Fahrzeug verlor. In der Folge überfuhr der in Kröpelin wohnhafte Mann einen angrenzenden Fußweg, streifte einen parkenden PKW und kam letztendlich an der Hauswand eines örtlichen Hotels zum Stehen.

Beim Überfahren des Fußweges streifte der Transporter eine vierköpfige Familie aus Hamburg. Die Eltern sowie deren zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren sind nach jetzigem Kenntnisstand leichtverletzt und wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der deutsche Fahrer des Transporters ist mit einem Rettungshubschrauber in das KMG Klinikum Güstrow geflogen worden, da nach erfolgter medizinischer Erstversorgung des vor Ort eingesetzten Notarztes gesundheitliche Probleme die Ursache dafür gewesen sein könnten, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Zur genauen Bestimmung der Umstände des Unfallhergangs ist die DEKRA vor Ort im Einsatz. Aus diesem Grund ist der Unfallort für den Fahrzeug- und Personenverkehr weiterhin gesperrt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungshandlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell