POL-W: SG - Tumultlage in Solingen - Einsatzkräfte wurden massiv mit Pyrotechnik beschossen und beworfen

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (27.12.2023, 18:35 Uhr) entstand bei einem Brand in einem Wohn-und Geschäftshaus in Solingen hoher Sachschaden. Ein Hinweisgeber meldete der Feuerwehr Rauch, der aus dem Gebäude an der Sauerbreystraße aufstieg. Die Bewohner des Hauses konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Am Gebäude entstand ein hoher, noch nicht bezifferter Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die ...

mehr