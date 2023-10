POL-MA: Mannheim-Oststadt: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - 30.000 Euro Schaden

Plankstadt (ots) - Am Donnerstag, um 17:30 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Ford von der Oftersheimer Landstraße kommend die Auffahrt der B 535 in Richtung Heidelberg. In der Auffahrt geriet der 41-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Rutschen, was dazu führte, dass er in die Leitplanke des ...

