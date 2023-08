Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen

Hückeswagen (ots)

Zwei sich entgegenkommende, 13 und 69 Jahre alte Pedelecfahrer sind am Montag (21. August) auf einem Radweg in Hückeswagen-Neuenherweg zusammengestoßen; der 69-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur Unfallzeit um 15 Uhr fuhr der in Hückeswagen wohnende 13-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Radevormwald. Er gab der Polizei gegenüber an, dass der Unfall passiert sei, als er versucht habe, sein Handy aus der Hosentasche zu ziehen. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Pedelec des entgegenkommenden Pedelecfahrers aus Breckerfeld. Während der 13-Jährige einen Sturz vermeiden konnte, kam der 69-Jährige vom Radweg ab und stürzte in dem angrenzenden Grünstreifen. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Wuppertaler Krankenhaus.

