Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit mehreren Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am 19.10.2022 gegen 16:30 Uhr kam es in Gladbeck auf der Konrad-Adenauer-Allee zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Dabei geriet ein 55-jähriger Autofahrer aus Gladbeck aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei ihm entgegenkommenden Autos. In den Fahrzeugen saßen ein 58-Jähriger aus Bottrop und ein 57-Jähriger aus Gladbeck. Der 55-Jährige verletzte sich schwer - er wurde mit einem Rettungswagen in ein Kankenhaus gefahren. Der 58-Jährige blieb unverletzt. In seinem Auto fuhr eine 58-Jährige mit - sie musste mit schweren Verletzungen behandelt werden. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Auto des 55-Jährigen wurde vor Ort beschlagnahmt und abgeschleppt. Die beiden anderen Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Insgesamt entstand etwa 65.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell