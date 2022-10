POL-RE: Dorsten: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am späten Mittwochabend (22.50 Uhr) betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Geschäft an der Horster Straße (Boy) und forderten einen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers auf, Bargeld auszuhändigen. Die Täter legten das Geld in einen weißen REWE-Beutel und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 26-jährige Mitarbeiter aus Essen blieb unverletzt. Das ...

