POL-GM: Quadfahrer durch herunterhängende Leine schwer verletzt

Durch eine herunterhängende Leine hat am Morgen des 15. August ein Quadfahrer auf der Dieringhauser Straße schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 32-jährige Quadfahrer aus Reichshof war an dem Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit von einer herunterhängenden Leine am Helm getroffen worden. Er hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, seine Fahrt aber zunächst fortgesetzt. Wegen der Verletzungen befand er sich mehrere Tage im Krankenhaus und erstattete erst am 21. August eine Anzeige.

Die Leine gehörte zur Befestigung von Fähnchen, die anlässlich des Schützenfestes über die Fahrbahn gespannt war. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein mit Kabelbindern befestigter Standpfosten umgestürzt, weil Unbekannte die zur Sicherung genutzten Kabelbinder durchtrennt hatten. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

