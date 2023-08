POL-GM: Radfahrer angefahren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Waldbröl (ots) - In Waldbröl-Hermesdorf sind am späten Sonntagabend (20. August) Unbekannte in ein Firmengebäude in der Marie-Curie-Straße eingebrochen. Um kurz vor Mitternacht schlugen die Täter die Fensterscheibe zu einem Büro ein und gelangten so ins Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie ohne Beute. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

