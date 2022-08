Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Pakete gefunden.

Lippe (ots)

Anfang August 2022 fand ein Zeuge diverse, teilweise aufgerissene Pakete an einem Waldweg, der von der Straße Waldwiese abgeht. Offenbar sollten die Pakete mit dem Versanddienstleister Hermes zugestellt werden, kamen jedoch nie bei den Zieladressen an. Wer Anfang August im Bereich Lügde vergeblich auf ein Paket wartete, hat nun gute Chancen, dass es bei der Polizei verwahrt wird. Wir bitten mögliche Geschädigte, Anzeige zu erstatten. Gerne können Sie sich dafür auch beim zuständigen Bezirksdienstbeamten in Lügde melden.

Der Zeuge beobachtete außerdem einen weißen Bulli mit Hamelner Kennzeichen, mit dem die Pakete möglicherweise zum Fundort transportiert wurden. Wer Hinweise auf das Fahrzeug und den Fahrer geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell