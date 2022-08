POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen-Externsteine. Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots) - In Barntrup wurden der Polizei am Freitagmorgen (19.08.2022) mehrere zerstochene Autoreifen gemeldet. In der Oststraße waren Reifen an fünf geparkten PKWs beschädigt, "Am Bahnhof" an vier Wagen und auch in der "Von Haxthausenstraße" gingen die unbekannten Täter ein Fahrzeug an. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5, Telefon 05222 98180. ...

mehr