Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

Auf ein vorausfahrendes Auto ist am Montagmittag (21. August) ein Rennradfahrer aus Köln aufgefahren; er musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 47-jährige Radfahrer war gegen 13.30 Uhr die L 284 zwischen Lindlar-Ohl und Hartegasse unterwegs und fuhr in geringem Abstand hinter dem Fiat einer 48-Jährigen aus Kürten. Als die Frau wegen eines langsam fahrenden Mähdreschers abbremsen musste, prallte der Radfahrer gegen das Heck des Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er nach vorne auf Dach des Autos geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus.

