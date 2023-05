Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter schwerer Raub in den Lauerschen Gärten

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, trafen in den Lauerschen Gärten im Quadrat M6 zunächst zwei 21-Jährige auf eine Gruppe aus drei männlichen Jugendlichen. Im Verlauf der Begegnung kam es zu aggressiven Äußerungen ausgehend von der Jugendgruppe in Richtung den späteren 21-jährigen Geschädigten. Nach dem sich die beiden Geschädigten etwas weiter auf einer Parkbank niedergelassen hatten, traten zwei männliche Personen aus der Jugendgruppe an sie heran und forderten die Herausgabe des mitgeführten Rucksacks und ihrer beiden Geldbörsen auf. Da dies von beiden Geschädigten verneint wurde, sprühte einer der beiden Jugendlichen den Geschädigten Reizgas ins Gesicht. Der zweite Jugendliche entwendete hierauf den neben den Geschädigten stehenden Rucksack. Anschließend flohen die drei Jugendlichen in Richtung der L-Quadrate und weiter Richtung Hauptbahnhof.

Die beiden 21-Jährigen wurden durch das Reizgas leicht verletzt und mussten von einem Rettungswagen ambulant behandelt werden.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den drei männlichen Jugendlichen verlief nicht zum Ergreifen der drei Jugendlichen.

Der geraubte Rucksack wurde etwas später von Anwohnern in der Nähe aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen wurde hieraus nichts entwendet.

Personenbeschreibung:

1.Täter: männlich, ca. 185cm groß, schlanke Statur, südosteuopäisches Erscheinungsbild, ca. 15-16 Jahre alt, Bauchtasche, schwarze Jeans, dunkle Jacke oder Pullover

2. Täter: männlich, ca. 170cm groß, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, ca. 15-16 Jahre alt, nach hinten gegelte längere dunkle Haare, dunkle Oberbekleidung, schwarze Jeanshose

3. Begleiter: männlich, ca. 180cm groß, kräftigere Statur, ca. 18-20 Jahre alt, schwarzer Drei-Tage-Bart

Zeugen, die auf das Tatgeschehen aufmerksam wurden bzw. weitere Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst in Heidelberg unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell