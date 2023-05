Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/RNK: L546 - Unfall zwischen Motorradfahrer und Pkw, PM 2

Mühlhausen/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Mittwochnachmittag, gg. 15.45 Uhr, auf der L546 in Mühlhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Dabei missachtete der 70-jähriger Fahrer eines Pkw Ford die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 29-jährigen Motorradfahrers, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8000EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg konnte die Fahrbahn ab 17.30 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell