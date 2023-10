POL-OG: Bühl - Zeugen nach Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen gesucht

Offenburg (ots) - Mit leichten Verletzungen kam eine 33 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag nach einem Einbruch in ihre Wohnung in der "Aenne-Burda-Allee" davon. Die Bewohnerin wurde gegen 17 Uhr auf Geräusche in ihrer Wohnung aufmerksam und ertappte in der Folge einen bislang unbekannten Mann, der sich in ihrem Hausflur zu schaffen machte. Als der ungebetene Besucher die Frau erblickte, soll er versucht haben, durch ...

