LPI-J: Junger Mann mit Drogen erwischt

Apolda (ots) - In der Nacht vom 31.12.2022 zum 01.01.2023 haben Unbekannte versucht einen Zigarettenautomaten in der Hugo-Michel-Straße in Apolda zu sprengen. Hierfür wurde Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Automaten gesteckt und entzündet. Die Explosion hat den Zigarettenautomaten stark beschädigt, aber nicht geöffnet. Innerhalb der letzten Woche ist dies bereits der vierte Zigarettenautomat im Apoldaer Umland, ...

