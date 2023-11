Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte berauben 15-Jährigen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt auf der Grillostraße in Schalke nach Zeugen. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher erschien am vergangenen Freitagnachmittag, 24. November 2023, in Begleitung seines Vaters auf einer Polizeiwache, um eine Strafanzeige zu erstatten. Er gab an, am selben Tag nach der Schule gegen 11.45 Uhr an einer Bushaltestelle gestanden zu haben, als er von zwei unbekannten Jugendlichen aufgefordert wurde, seine Taschen zu leeren. Da er sich weigerte, stießen die Unbekannten den Jugendlichen zu Boden und entwendeten sein Mobiltelefon sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zusammen mit zwei Mädchen in Richtung Münchener Straße. Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 15 bis 16 Jahre alt. Der eine ist etwa 1,70 Meter groß und hat dunkle, lockige Haare. Im Gesicht hatte er einen auffälligen Kratzer oder eine Wunde auf der rechten Wange. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit Fellrand und Kapuze, eine dunkle Jeans, weiße Sneaker und eine Kappe mit dem Aufdruck "Flexfit". Der andere Gesuchte ist schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat hellbraune, kurze, lockige Haare. Er trug eine schwarze Nike-Air-Jacke mit weißem Aufdruck. Zudem hatte er eine schwarze Jeans und rote Sneaker an. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

