POL-GE: Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Gelsenkirchen (ots) - Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Inverkehrbringen von Falschgeld. Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kaufte der Unbekannte in einem Kiosk in der Dillbrinkstraße in Buer eine Stange Zigaretten. Die Ware bezahlte er mit 20 Euro-Scheinen. Erst nachdem er den Laden verlassen ...

mehr