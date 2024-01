Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfall auf der Autobahn sorgt für Stau im Berufsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 59 Jahre alter LKW-Lenker war am Mittwoch (10.01.2024) gegen 06:45 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim geriet der 59-Jährige mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr er quer über die drei Fahrstreifen der Autobahn und kollidierte mit der Mittelschutzblanke. Eine 32 Jahre alte BMW-Lenkerin sowie eine 18-jährige Ford-Fahrerin waren auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Beide bremsten zwar rechtzeitig ab, die 19-Jährige fuhr dennoch auf den BMW der 32-Jährigen auf. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Der 59-Jährige wurde aufgrund der medizinischen Probleme vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 28.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

