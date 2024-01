Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Mercedes kommt von der Fahrbahn ab und landet in Staubecken

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstand am Freitag (12.01.2024) gegen 01:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Leonberg. Ein 21-Jähriger war in Begleitung eines gleichaltrigen Beifahrers mit einem gemieteten AMG-Mercedes auf der Südrandstraße unterwegs und fuhr weiter auf der Berliner Straße in Richtung Leonberg. Mutmaßlich aufgrund glatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und rutschte zwei Meter tiefer in ein Staubecken, wo es im Wasser zum Stehen kam. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt verlassen. Die Bergung des Mercedes gestaltete sich zunächst schwierig, da für das im Wasser stehende Elektrofahrzeug spezielles Fachwissen erforderlich ist. Gegen 05:00 Uhr konnte das Fahrzeug schließlich mittels eines Telekrans geborgen werden.

