Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Geld aus der Hand gerissen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.11.2023) um 16:20 Uhr wurde ein 34-jähriger Detmolder in der Straße Zum Lustgarten Opfer eines Raubs. Ein Unbekannter sprach ihn an und bat um einen Geldwechsel. Als der Geschädigte mehrere hundert Euro aus seiner rechten Hosentasche nahm, riss dieser ihm das Geld aus der Hand und stieß ihn dabei weg. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kronenplatz. Der Täter wurde durch den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß mit kräftiger/dicker Statur. Er hat eine Glatze, einen Bart am Kinn und Nasenbereich sowie schwarze Augen. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Parka mit braunem Fell an der Kapuze. Der Täter soll nach Zeugenangabe kurdisch gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell